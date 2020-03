Beeindruckende Vorstellung

Viernheim.Mit einer Galavorstellung haben sich die Handballer des TSV Amicitia auf den dritten Platz der Badenligatabelle geschoben. Gegen die SG Pforzheim/Eutingen 2 landete Viernheim einen deutlichen 35:20-Kantersieg. Die „Wundertüte“ SG Pforzheim/Eutingen 2, die immer wieder mit Oberliga- oder Jugendbundesliga-Akteuren verstärkt wird, war kein ernster Prüfstein für den TSV Amicitia. Viernheim überzeugte von Beginn an und spielte die Goldstädter regelrecht an die Wand.

Der TSV Amicitia ging durch Unger und Müller mit 3:0 in Führung und baute den Vorsprung auf 5:1 und 8:3 aus. Die Akteure aus Pforzheim fanden nie zu ihrem Spiel und scheiterten immer wieder an der von Philipp Oswald organisierten Viernheimer Deckung. Zudem war Dennis Hoffmann im Tor ein starker Rückhalt, der mehr als einen scharfen Wurf parierte. So baute der TSV Amicitia nach dem 8:4 sein Polster auf 13:4 aus (21.).

Eutingen konnte durch drei Treffer in Serie noch einmal auf 13:7 herankommen, aber im Gegenzug trafen die Hausherren dreifach zum 16:7. Pforzheim gelang der Treffer zum 16:8-Pausenstand. Diese komfortable Halbzeitführung wäre sogar deutlicher ausgefallen, hätten die Viernheimer ihre Chancen besser genutzt.

Den zweiten Durchgang eröffneten die Gäste mit zwei Toren zum 16:10. Aber Viernheim war auch in der zweiten Halbzeit das absolut spielbestimmende Team. Der TSV Amicitia agierte über 60 Minuten auf einem hohen Niveau und baute den Vorsprung damit sukzessive aus. Nach 45 Minuten war der Zehn-Tore-Abstand erreicht (25:15). Nach Dennis Hoffmann zeigte auch Patrick Koch für den Rest des Spiels eine starke Torhüterleistung. So ließ er nur noch fünf Treffer der SG Pforzheim/Eutingen zu, während der TSV Amicitia noch zehn Mal erfolgreich war. Den Schlusspunkt setzte Tim Gröger, mit zehn Toren war er diesmal der treffsicherste Werfer bei den Viernheimern.

TSV Amicitia: Dennis Hoffmann, Patrick Koch; Florian Rech (3), Jan Willner (7), Ronny Unger (3), Robin Unger (4/2), Justus Mehl (5), Robin Helbig (1), Tim Gröger (10/2), Philipp Oswald, Rouven Müller (2), Marcel König. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.03.2020