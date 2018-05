Anzeige

Viernheim.Nach der Begrüßung durch Busfahrer Manfred Baumgärtner und Werner Stehle, Reiseleiter der Arbeiterwohlfahrt (AWO), starteten 40 Senioren aus Viernheim nach Österreich. Nach problemloser Fahrt war Pfunds in Tirol erreicht. Ein gemeinsames Abendessen beschloss den Reisetag.

Der zweite Reisetag wurde direkt zum Höhepunkt: Über die Kaunertaler Gletscherstraße schraubte sich der Bus durch die Serpentinen immer höher. Bei strahlendem Sonnenschein erreichte die Gruppe die Bergstation, wo es von Ski- und Snowbord-Fahrern nur so wimmelte. Mit der Karlesjochbahn konnte man auf eine Höhe von 3108 Metern kommen. Nach einem gemütlichen Aufenthalt ging es wieder nach unten und in jeder Kehre hatte man einen fantastischen Blick auf die Bergwelt. Am nächsten Tag ging es in die Schweiz, wo die Gruppe von einem örtlichen Reiseführer viele Details über Land und Leute erfahren konnte. Über St. Moritz – verbunden mit einem kleinen Rundgang – ging es weiter nach Davos.

Am vierte Tag brachte der Bus die Viernheimer ins Inntal nach Wattens, zu den Kristallwelten bei Swarovski. Als Erinnerung wanderten später einige Souvenirs in den Reisebus. Die Fahrt ging dann weiter nach Innsbruck. Vom Parkplatz aus konnte jeder seinen Weg durch den Hofgarten frei wählen und nach der üblichen Kaffeepause am Bus ging es wieder zurück ins Hotel. Nach dem Abendessen stand der Bingo-Abend auf dem Programm. Ganz ohne Einsatz gab es wunderbare Preise zu gewinnen, die allesamt von Viernheimer Geschäftsleuten gespendet waren.