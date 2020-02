Begegnung abgesagt

Viernheim.. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim hat das am vergangenen Wochenende geplante Freundschaftsspiel beim ASC Neuenheim 2 abgesagt. Grund sei die große Zahl an kranken und verletzten Spieler, wie der Verein mitteilte. So bleibt Trainer Marc Willems nur noch ein Test, bevor im ersten Punktspiel des neuen Jahres, am Sonntag, 1. März, 15 Uhr, der MFC 08 Lindenhof ins Waldstadion kommt. Die Generalprobe der Blau-Grünen ist nun am Donnerstag, 27. Februar, 19.45 Uhr, beim VfL Birkenau vorgesehen. Dort will der Übungsleiter möglichst die Formation auflaufen lassen, die drei Tage später die ersten Zähler einfahren soll. Vor allem im Sturm muss Willems weiter improvisieren.

Birkenau spielt in der Kreisoberliga Bergstraße, vergleichbar mit der Kreisliga Mannheim, und belegt dort mit 23 Zählern den zehnten Platz. Das Team von Trainer Philipp Weißmüller hat am Wochenende einen Test gegen Viernheims Liga-Konkurrenten Rot-Weiß Rheinau mit 1:3 verloren, was ein kleiner Fingerzeig für die Blau-Grünen sein könnte. JR

