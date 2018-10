Begehung der Marienkirche

Viernheim.. Eine Kirchenbegehung bietet das Spirituelle Forum, eine Initiative der drei katholischen Dekanate im Kreis Bergstraße, am kommenden Freitag, 26. Oktober, 18 Uhr, in der Viernheimer Marienkirche an. Dieses noch relativ neue Format soll einen Kirchenraum nicht zuerst über einen Vortrag – etwa über Bau- oder Kunstgeschichte – erschließen, sondern einen ganz persönlich-subjektiven Zugang eröffnen. Die Empfindungen und Erfahrungen der Teilnehmer sowie das Gespräch darüber stehen dabei im Mittelpunkt.

Die Moderation übernimmt Frank Meessen, außerdem gibt es Gesang von Sonja Stein. Die Marienkirche an der Mannheimer Straße stammt aus dem 17. Jahrhundert und gehört zur Pfarrei Johannes XXIII. Weitere Informationen unter spirituelles-forum@t-online.de. red

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018