Begeisterung für das Jahresprogramm

Viernheim.Diesmal saßen die vielen Besucher in der Kulturscheune nicht in Stuhlreihen, sondern an gastlich gedeckten Tischen. Zum Neujahrsempfang des Naturheilvereins Viernheim, Weinheim und Umgebung kamen auch Gäste aus Mannheim und Weinheim. Erste Überraschung war die Broschüre mit dem kompletten Veranstaltungsprogramm bis März 2020. Hier hatten die anwesenden Referenten Gelegenheit, ihre Vorträge im Jahresprogramm vorzustellen. Über die Vortragsreihe hat der „Südhessen Morgen“ bereits berichtet.

Einladung zum Impuls-Frühstück

Der Vorsitzende Manfred van Treek sowie die Moderatorin Ingelore Bonfert konnten jedoch auf besondere Neuerungen im Jahresprogramm hinweisen. Am 2. März, 25. Mai und 14. September jeweils samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr lädt der Verein in die Seegartenstraße 26 zu einem Impulsfrühstück ein, um mit Mitgliedern und Gästen ins Gespräch zu kommen.

„Selbermachen ist politisch“ soll hierbei verwirklicht werden. Die dabei angesprochenen Themen wären für den Vorstand wichtige Hinweise für künftige Vorträge. Bei dem Frühstück gibt es Tee, Kaffee, Brot, Brötchen, Obst und Joghurt. Neu ist die Kooperation mit dem Familienbildungswerk. Erstes gemeinsames Projekt ist am 20. Februar um 20 Uhr im Familienbildungswerk ein Vortrag von Heike Gérard. Sie behandelt die Bindungsanalyse von „Zugewandtheit und Bauchgefühl.“

Starthilfe für Mannheim

Die Mannheimer Besucher der Vortragsreihe des Naturheilvereins Viernheim, Weinheim und Umgebung haben den Vorstand gebeten, bei der geplanten Gründung eines Naturheilvereins in Mannheim Starthilfe zu leisten. Mit interessanten Vorträgen im Viernheimer Jahresprogramm sollen deshalb bei Veranstaltungen in Mannheim wichtige Themen der Naturheilkunde behandelt werden. Am Freitag, 8. März, geht es um 19 Uhr im Ökumenischen Bildungszentrum SanctClara, B5 19 in Mannheim, um das spannende Thema „Cannabis als Medizin“. Ein Aktionstag am 31. August vermittelt ab 15.30 Uhr in der Freizeitschule Neckarau, Neckarauer Waldweg 145, „Heilkraft der Bewegung“. Unter anderem geht es um bretonische Tänze. Auch der Vortrag „Metallbelastungen ausleiten“ am Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr, im Rudolf-Steiner-Haus, Zielstraße 26, soll auf die Vielfalt naturkundlicher Beratung durch einen Naturheilverein in Mannheim hinweisen.

Besonders erwähnt wurden auch die Vorstellungen des „Bewusstseinkinos“, das jeweils donnerstags, 25. April, 31. Oktober und am 5. März 2020, um 19 Uhr in der Villa Titiania in Weinheim stattfindet. Ein Besuch des Bensheimer Permakulturgartens am 1. Juni von 14 bis 16 Uhr und eine Wanderung auf dem Fünf-Elemente-Klangwanderweg in Grasellenbach am 31. August von 14 bis 17 Uhr zeigen, wie abwechslungsreich das Angebot des Naturheilvereins ist, der eine Fahrt zum Jubiläumskongress „130 Jahre Deutscher Naturheilbund“ am 7. und 8. September zum Schloss Bauschott (Neulingen) plant.

Bei einem Glas Sekt und leckeren Häppchen von einem selbst gestalteten Büffet war der Neujahrsempfang auch ein Abend herzlicher Geselligkeit. Dazu trug vor allem das Viernheimer A cappella-Vokalensemble „Belles Couleurs“ bei, das sowohl klassische Kompositionen wie auch moderne Songs zu eigenwilligen filigranen Glanzstücken gestaltete. H.T.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.01.2019