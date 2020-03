Behinderungen auf L 3111

Viernheim.Weil die Stadtwerke neue Wasser-Versorgungsleitungen verlegen, kommt es von Montag, 23., bis Freitag, 27. März, zu Behinderungen auf der Landesstraße 3111. Darauf macht das Ordnungsamt in einer Pressemitteilung aufmerksam. Betroffen von den Baumaßnahmen ist der Abschnitt in Höhe des Tiefpumpwerkes, nahe dem Anglerseeparkplatz. Da die Fahrbahn einseitig gesperrt werden muss, wird der Verkehr in südlicher Richtung (Fahrtrichtung Lützelsachsen) durch den Kreisverkehr über die Industriestraße, Max-Planck-Straße, Fritz-Haber-Straße und Ohmstraße umgeleitet und dann wieder auf die Landesstraße 3111 geführt. In nördlicher Richtung (Fahrtrichtung Hüttenfeld) wird es außer einer Verlegung des Fahrstreifens keine Einschränkungen geben, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red

