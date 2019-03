„Bei der Arbeit Wertschätzung erfahren“

Viernheim.Petra Thomas wirkt auf den ersten Blick in keiner Weise eingeschränkt. Dabei hat sie eine ganze Arzt-Odyssee hinter sich und ein gesundheitliches Päckchen zu tragen. Mitleid will die 57-Jährige nicht – nur ein ganz normales Leben führen. Sie nimmt teil an dem „Zuverdienstprojekt Bergstraße“, das von Jörg Wieandt geleitet wird und in ganz Hessen einzigartig ist.

Das Projekt setzt die

...