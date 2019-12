Bei „Jingle Bells“ singen alle mit

Viernheim.Im großen Saal und auf der Empore des Bürgerhauses war kein Stuhl mehr frei: Besucherrekord beim Weihnachtskonzert der Städtischen Musikschule. Die vielen Gäste erlebten die ganze Palette des Leistungsbereichs – von der musikalischen Früherziehung bis zum Symphonieorchester, das unter der Leitung von Ilona Schelter-Grooß mit dem „Notturno in F-Dur“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 bis 1847) diese große Musikshow eröffnete. Das Orchester machte deutlich, welche Ziele die Ausbildung in der Musikschule erreicht.

Unterstrichen wurde die virtuose Eröffnung mit einem gemeinsamen Beitrag von Orchester und dem Chor der Nibelungenschule mit den Beiträgen „Silber und Gold“ aus Großbritannien sowie „Lied der Weihnachtswichtel“ aus Finnland. Den Chor leitete Jessica Hornig, die außerdem als Moderatorin durch das Programm führte.

Die Kinder der musikalischen Früherziehung kamen als Schneeflocken der Frau Holle auf die Bühne und schilderten klangvoll den „Märchenhaften Winter“. Für ihren ersten Auftritt erntete das junge Ensemble aus den Klassen von Anna-Maria Dragun, Magdalene Grund und Éva Fekete viel Beifall. Wozu diese Ausbildung führt, zeigten die jungen Solisten Luisa Kramer und Felicia Schlesier auf der Querflöte sowie Sophia Kramer am Klavier.

Bei der Vielfalt der Instrumentenausbildung spielt die Blockflöte immer noch eine wichtige Rolle, ist sie doch oft jenes Instrument, mit dem viele Kinder das Musizieren beginnen. Und so konnte die Städtische Musikschule bei dem Weihnachtskonzert sogar ein ganzes Blockflötenensemble vorstellen, geleitet von Magdalene Grund und Christina Gärtner. Die Melodien „Stille, Stille“ sowie „Boomwhaker“ zeigten, dass sich die Blockflöte nicht nur für anmutige Volksweisen, sondern auch für fetzigen Rock eignet.

Dass die Musikschule auch die nachbarschaftliche Verbundenheit pflegt, bewiesen Gäste aus Heddesheim, die mit einem Gitarren- und einem Vokalensemble am Programm beteiligt waren. Sie überraschten unter der Leitung von Joachim Blaszczyk und Jessica Hornig mit Liedern aus Österreich und Frankreich. Außer den Heddesheimer Gitarristen war ein Viernheimer Gitarrenensemble unter der Leitung von Rupert Fick aktiv und wurde bei der Beatles-Komposition „Let It Be“ und bei „Country Roads“ bewundert.

Vielfalt begeistert

Ein Instrument für fast alle Musikstile ist das Akkordeon. Das zeigte sich bei der sehr unterschiedlichen Auswahl der Lieder, die beim Weihnachtskonzert von einer Viernheimer Gruppe gespielt wurden: darunter „Der mutige Ritter“, „Hopser“ oder „Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Gerade diese Vielfalt begeisterte das Publikum, das immer wieder freudig applaudierte.

Für den Höhepunkt des weihnachtlichen Programms sorgte zum Schluss aber das Bläserensemble. Unter der Leitung von Christian Marley und Markus Seeger stimmten die Musiker besinnliche Töne an. „Santa Claus Is Coming To Town“ und „Have Yourself A Merry Little Christmas“ waren Grüße aus England und den USA, ehe bei „Oh du Fröhliche“ das Publikum mitsang.

Klaus-Dieter Stöppel, Vorsitzender des Fördervereins der Städtischen Musikschule, wies auf die Hilfe von Sponsoren hin und forderte die Zuhörer auf, „die Erschließung der Musik für unsere Jugend zu unterstützen“, indem sie dem Förderverein beitreten. Die Musikschule sei eine wichtige Einrichtung bei der Gestaltung der Zukunft Viernheims.

Zum Abschluss des besinnlichen Konzertes lud Rúnar Emilsson, Leiter der Musikschule, das Publikum noch zum Mitsingen einer deutsch-englischen Fassung des weltbekannten Weihnachtsliedes „Jingle Bells“ ein.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019