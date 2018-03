Anzeige

Viernheim.Es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Entsprechend eingepackt gingen die Teilnehmer des traditionellen Mörlenbacher Crosslaufs an den Start. Darunter auch drei Lauftalente des Viernheimer Turnvereins.

Bei Schnee und eisigem Wind fiel der Startschuss zum sehr anspruchsvollen Wettbewerb. Aus Viernheim ging zunächst Lazar Petkovski aus der Altersklasse M15 auf die 1830 Meter lange knüppelharte Strecke und konnte am Ende einen hervorragenden dritten Platz feiern.

Erstmals startete Lilli Jäckisch (W12) zusammen mit ihrer Schwester Sofie (W14) über die gleiche Strecke (1830 Meter). Sofie Jäckisch kam am Besten mit den schwierigen Verhältnissen im Odenwald zurecht und holte sich in einer Zeit von 8:37 Minuten den Vizemeistertitel in ihrer Altersklasse. Lilli Jäckisch verpasste trotz guter Leistung dagegen das Siegerpodest und belegte mit 8:53 Minuten den vierten Platz. JR