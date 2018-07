Anzeige

Viernheim.Der Nachwuchs des 1. Viernheimer Judoclubs war zuletzt bei Turnieren sehr erfolgreich unterwegs. Sowohl bei der U 10 Kreismeisterschaft in Weinheim wie auch beim Heiner-Cup der U 15 in Darmstadt wurden vordere Plätze belegt. In der benachbarten Zweiburgenstadt waren die Südhessen mit zwei Kampfsportlern vertreten. Aenna Hunger sicherte sich in der Gewichtsklasse bis 26,3 Kilogramm einen ausgezeichneten dritten Platz.

Die Titelkämpfe begannen mit einem Sieg gegen Nelly Tillips vom 1. Mannheimer Judoclub. Ihren ersten Waza-Ari bekam die Viernheimerin durch einen Osoto-otoshi und anschließend einen Ippon nach einem Haltegriff Kesa-Gatama. Nach einem weiteren Osoto-otoshi bekommt sie erneut einen Waza-Ari und gewinnt mit 20 Punkten.

Der Vergleich mit Mert Sengül Timucin (AC Weinheim) ging nach zwei Waza-Aris und einem Ippon an den Gegner. Auch gegen die gelb-orange Gurtträgerin Viktoria Heinrichs (1. KD Mannheim) gab es bei zwei Mal Ippons für die Kontrahentin nichts zu erben.