„Bei uns ist niemand infiziert“

Viernheim.Nacheinander rollen die vier Autos vor dem Forum der Senioren an. Michele Manniello, Alberto Brundo, Giovanni Fragomeno und Giuseppe Anzalone laden mehrere große Pizzen aus, die sie für das Mittagessen der Mitarbeiter gebacken haben. Die vier Viernheimer Gastronomen von „Salerno“, „Roma“, „Mamma Mia“ und „Colosseo“ haben sich spontan für die große Pizza-Lieferung zusammengetan. „Wir wollen keine Werbung für uns machen, sondern als Dankeschön etwas zurückgeben“, sagt Giovanni Fragomeno im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“.

Strenge Vorschriften

Die Viernheimer Kunden würden Pizzeria und Ristorante weiterhin die Treue halten, auch wenn Pizza und Pasta, Fisch und Fleisch derzeit nur abgeholt und zu Hause statt im Lokal gegessen werden können. „Wir sind Italiener und wissen aus unserer Heimat, wie dramatisch die Situation mit dem Corona-Virus sein kann“, erzählt Giuseppe Anzalone. In Italien könne man derzeit nicht helfen, aber eben hier vor Ort. Deshalb hatten sich die „Pizzabäcker“ zur Unterstützung der Pflegekräfte entschieden.

Im Forum der Senioren läuft der Betrieb eigentlich reibungslos. „Wir sind nicht vom Corona-Virus betroffen, weder Bewohner noch Mitarbeiter sind infiziert oder müssten in Quarantäne“, berichtet Betriebsleiter Jürgen Hoock.

Die Arbeit in der städtischen Einrichtung werde streng nach den hygienischen Vorschriften durchgeführt. „Wir haben auch noch ausreichend Desinfektionsmittel und Schutzmasken“, sagt Hoock und ergänzt: „Gott sei Dank, weil diese Dinge im Moment wirklich schwer zu bekommen sind.“

Der Alltag im Forum der Senioren habe sich aber verändert. So wird auf zentrale Veranstaltungen wie das Kaffeetrinken in der Cafeteria oder gesellige Nachmittage verzichtet. Alle Aktivitäten finden in den einzelnen Wohnbereichen statt. Die 143 Wohnpflegeplätze und die elf Plätze für die Kurzzeitpflege verteilen sich auf drei eigene Bereiche im Gebäude. „Wir versuchen, dort Angebote für die Bewohner zu machen, damit sie beschäftigt und abgelenkt sind“, erläutert Jügen Hoock.

Zeitlich begrenzt

Denn auf Besuch müssen die Bewohner seit einer Woche komplett verzichten. War die Besuchszeit zunächst nur zeitlich begrenzt, sind die Türen seit vergangenem Montag komplett zu. „Es wird häufiger telefoniert“, erzählt Jürgen Hoock, wie die Bewohner den Kontakt zur Familie halten. Er habe auch schon gesehen, dass sich Bewohner und Verwandte durch das Fenster zuwinken. „Die Besuche fallen jetzt erst seit einer Woche weg, das stecken die Bewohner noch gut weg. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn diese persönlichen Kontaket noch länger fehlen“, gibt Hoock zu bedenken. Die Angehörigen dürfen lediglich bei einem Sterbefall in die Einrichtung, ansonsten haben fast nur Mitarbeiter und Ärzte Zutritt.

Da wird auch für die vier Essenslieferanten keine Ausnahme gemacht. Die Gastronomen stellen ihre Pizzen auf einen Rollwagen, den die Mitarbeiter dann ins Forum holen. „Es ist wirklich eine tolle Sache“, bedankt sich Jürgen Hoock bei Michele Manniello, Alberto Brundo, Giovanni Fragomeno und Giuseppe Anzalone für das kulinarische Dankeschön zum Schichtwechsel.

© Südhessen Morgen, Montag, 30.03.2020