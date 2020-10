Beide Spuren wieder frei

Unter anderem wurde der Beton an der Unterseite der Brücke saniert. © Stadt

Viernheim.Nachdem die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, ist die teilweise Sperrung unter der Brücke in der Heidelberger Straße wieder aufgehoben. Das schreibt das Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung in einer Pressemitteilung. Zuletzt kam über mehrere Wochen eine Baustellenampel zum Einsatz, weil wegen der Arbeiten immer nur eine Spur befahrbar war.

Bei der Sanierung wurde die vorgespannte Fahrbahnplatte aus Stahlbeton instand gesetzt. An der Oberseite wurden unter anderem die Abdichtung und der Fahrbahnbelag erneuert. Daneben ließ die Verwaltung zum Beispiel Stahlgeländer, Leitschwellen, Messbolzen und Vogeleinflugschutz ausbessern. Weitere Arbeiten umfassten die Instandsetzung des Betons an der Unterseite und an den vorderen Widerlagerwänden. red

