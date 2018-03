Beim Abitur gibt es keine Pause

Anzeige

Viernheim.Keine „Abitur-Nullrunde“ an der Alexander-von-Humboldt-Schule: Mit der Rückkehr vom achtjährigen Gymnasium (G 8) auf ein neunjähriges (G 9) hätte sich eigentlich ergeben, dass in einem Jahr keine Abiturprüfungen an der Schule stattfinden. Doch auch ohne eigene Gymnasiasten wird im kommenden Schuljahr eine Einführungsphase (E-Phase) in der gymnasialen Oberstufe angeboten.

Die letzten Schüler, die 2012 noch nach dem achtjährigen Bildungsplan gestartet sind, haben inzwischen den Einstieg in die gymnasiale Oberstufe hinter sich und legen 2020 das Abitur ab. Der erste G9-Jahrgang aus 2013 besucht derzeit die neunte Klasse und ist 2022 mit dem Abitur an der Reihe.

2021 wäre also ein Jahr ohne Abiturprüfungen gewesen – weil im Sommer keine Zehntklässler aus dem Gymnasium in die Oberstufe nachrücken. Aber an der AvH werden eben nicht nur klassische Gymnasialschüler zum Abitur geführt. „Wir haben Realschüler, denen wir den Eintritt in die gymnasiale Oberstufe ermöglichen wollen“, erklärt Studienleiterin Sarah Hoeller und verweist darauf, dass einige der besten Abiturienten der vergangenen Jahre den Weg zum Abitur über den mittleren Bildungsabschluss beschritten hätten.