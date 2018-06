Anzeige

Viernheim.Jede Wanderung, jede Radtour im Jahresprogramm des Ski-Clubs Viernheim hat ihren eigenen Reiz, immer sind es besondere Landschaften oder geschichtlich interessante Ziele. Die letzte monatliche Radtour unter der Leitung von Georg Broos führte zunächst über eine vertraute Etappe zum Karlstern, nach Blumenau und Kirschgartshausen.

Nach Wald und Natur sah man bald auch Industriegebiete der heimischen Landschaft, ehe man nach der Chemiestraße auf dem Rheindamm und über die Nibelungenbrücke Worms erreichte. Hier trennt der Rhein die Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz, hier ist der Fluss die Grenze zwischen der südhessischen Spargelregion und dem größten geschlossenen Weinanbaugebiet Deutschlands. Doch Worms hat nicht nur berühmte Weinlagen zu bieten, sondern auch eine ereignisreiche Geschichte.

Das empfanden die SCV-Radsportler bereits beim Anblick des Hagen-Denkmals mit dem Nibelungenschatz. Bei der Mittagsrast in den „Rheinterrassen“ setzte natürlich ein großes Rätselraten ein, ob die Nibelungen tatsächlich ihren Schatz im Rhein versenkten. Das ist bis heute eine Sage geblieben. Dagegen ist der Wormser Dom herrliche Realität. Gebaut wurde er unter anderem aus Odenwälder Buntsandstein. Die drei Dome in Worms, Mainz und Speyer bilden ein berühmtes Ensemble in der römisch-katholischen Kirchengeschichte.