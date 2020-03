Beim Mathe-Abi wird’s am vollsten

Viernheim.Shakespeares „Othello“ und die Klassengesellschaft in Großbritannien: An der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) sowie an der Albertus-Magnus-Schule (AMS) haben am Donnerstag mit dem Fach Englisch die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen – zum geplanten Termin, aber dennoch ganz anders als geplant.

Die Schilder „Bitte Ruhe – schriftliches Abitur“ sind eigentlich nicht notwendig, denn

...