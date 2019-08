Beim Wiesenfest aufs Stadl anstoßen

VIERNHEIM.Als „schönste Berghütte nördlich der Alpen“ bezeichnet der Skiclub sein Vereinsheim am Sandhöfer Weg 2a. Ein Jahr lang, von September 1998 bis September 1999, haben zahlreiche Ehrenamtliche bei der Errichtung des Skistadls geholfen. Darauf wollen Mitglieder und Freunde des Skiclubs am Sonntag, 18. August, ab 11 Uhr beim Wiesenfest anstoßen. Nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten am Vereinsgebäude und an den Grünanlagen soll es eine ganz besondere Jubiläumsfeier werden.

Deshalb darf auch der musikalische Rahmen beim Wiesenfest nicht fehlen: Auf der Bühne sorgt die Viernheimer Formation Holger Bläß & Friends für Stimmung. Die Gäste können sich außerdem auf bayerische Spezialitäten wie Weißwürste, Fleischkäse mit Brezeln, Steaks vom Grill und kühles Bier freuen. Der Eintritt ist frei. cao

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.08.2019