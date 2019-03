Bekannte Viernheimer

Viernheim.Unter der Überschrift „Gesichter einer Stadt – Auf Zeitreise mit Viernheimer Personen“ wird am Sonntag, 24. März, eine Museumsführung zum Schicksal und Wirken Viernheimer Persönlichkeiten angeboten: Sie beginnt um 15 Uhr. Die Buchung erfolgt über das Museum im Berliner Ring (per E-Mail an Marion.Froschauer@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/929 20 71), die Teilnahme kostet sieben Euro.

Eine Stunde unterwegs

Annick Benz nimmt die Besucher auf eine Zeitreise zu drei Viernheimer Persönlichkeiten. Der ersten Person Maria Mandel wurde ein Straßenname gewidmet. Ihre politische Überzeugung führte sie unter Hitler in den Widerstand. In der Nachkriegszeit war sie Ratgeberin der kleinen Leute. Pfarrer schätzten sie als kritische Diskussionspartnerin. Person zwei und drei sind die späteren Freunde Samuel Schmitt und Karl Wilczynski. Sie lernten sich in der Gefangenschaft kennen. Nach dem Krieg gestalteten beide in Sammys Heimatstadt das kulturelle Leben mit. Karl Wilczynski erhielt in Viernheim ein Ehrengrab. Die Führung dauert etwa eine Stunde. red

