Bekenntnis zu Filialen

Viernheim.Die Sparkasse Starkenburg hat die vorläufigen Zahlen für 2019 vorgelegt. 117 Berater kümmern sich dort momentan um 65 000 Girokonten. „Dies zeigt, dass Kunden den Berater vor Ort oder den medialen Berater, der bei uns gelernt hat und aus der Region ist, schätzen“, teilt Vorstandsvorsitzender Jürgen Schüdde in einer Presseerklärung mit.

Der Sparkasse Starkenburg gelang erneut eine sogenannte „Cost-Income-Ratio“, die mit 0,57 Euro den vom Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen ausgegebenen Richtwert von 0,70 Euro weit unterschreitet. „Die Cost-Income-Ratio weist den Betrag aus, der ausgegeben wird, um einen Euro zu verdienen“, erläutert Schüdde.

Die Wertpapierumsätze konnten um 20 Prozent von rund 150 Millionen Euro auf rund 180 Millionen Euro gesteigert werden. Damit zählt die Sparkasse Starkenburg nach eigenen Angaben zu den obersten zehn in Hessen.

Gewachsen ist auch die Bilanzsumme der Sparkasse Starkenburg: Sie stieg auf 2,21 Milliarden Euro. 2018 betrug der Wert 2,05 Milliarden Euro. Mit einem konstanten Bilanzgewinn in Höhe von 2,3 Millionen Euro sieht sich das Unternehmen nach wie vor gut aufgestellt. Das vorläufige Betriebsergebnis vor Bewertung spricht laut Bank mit 1,03 Prozent für eine ausgewogene Anlagestrategie und ein solides Wirtschaften. Die Sparkasse Starkenburg ist damit nach eigenen Angaben eine der erfolgreichsten Sparkassen in Hessen.

Die Berater konnten Wohnungsbaufinanzierungen im Gesamtvolumen von rund 58 Millionen Euro zusagen. „Die Stärken der Sparkasse Starkenburg sind gut ausgebildete Mitarbeiter, die den Markt kennen, schlanke Prozesse und zügige Zusagen“, erklärt Vorstandsmitglied Manfred Rheiner.

13 Trägerkommunen

Die Sparkasse Starkenburg teilt in ihrer Presseerklärung mit, dass sie mit mindestens einer „personenbesetzten Filiale“ in jeder ihrer 13 Trägerkommunen für die Kunden vor Ort bleiben möchte. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Starkenburg stehen Kunden aktuell 24 Filialen, inklusive acht Selbstbedienungs-Stellen, zur Verfügung.

Ein noch eher neues Element in der Anlagestrategie der Sparkasse Starkenburg sei die Schaffung von Wohnraum zur privaten Nutzung. Durch den Bau von Mehrfamilienhäusern ist geplant, zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarkts beizutragen. Erste Schritte hierzu wurden beispielsweise in Heppenheim mit einem Objekt in der Gräffstraße gegangen.

Wohnungen entstehen

Rheiner gibt in der Pressemitteilung einen Einblick in die verschiedenen Bauaktivitäten der Sparkasse: „Rodungsarbeiten, die mit den Umweltbehörden und Naturschutzverbänden abgestimmt wurden, erfolgten kürzlich in der Weinheimer Straße in Heppenheim.“ Dort sollen Wohneinheiten im unteren bis mittleren Preissegment zur Vermietung entstehen. Die Gesamtwohnfläche beträgt rund 2000 Quadratmeter. Die Fertigstellung wird bis Ende kommenden Jahres angestrebt.

Die Sparkasse Starkenburg unterstützte die Vereine ihres Geschäftsgebietes mit Spenden in Höhe von rund 400 000 Euro. Mit einem Betrag von 7,3 Millionen Euro (im Vorjahr waren es noch 5,3 Millionen Euro gewesen) bezeichnet sich die Sparkasse Starkenburg als bedeutenden Steuerzahler der Region. Ergänzend dazu schüttete die Sparkasse zwei Millionen Euro aus dem Jahresüberschuss 2018 an die Trägerkommunen aus.

Stabilität auf der Führungsebene ist der Sparkasse Starkenburg wichtig. Laut der Pressemitteilung des Kreditinstitutes verlängert Jürgen Schüdde, der seit 2006 im Vorstand der Sparkasse Starkenburg tätig ist, seine Amtszeit zum 1. Januar 2021 um weitere fünf Jahre bis 2026. red

