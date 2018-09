Beleza bringt musikalische Wärme ins Haus

Viernheim.Auch wenn in Viernheim mittlerweile keine südamerikanischen Temperaturen mehr herrschen, frieren muss man noch lange nicht. Schon gar nicht, wenn der Abend mit brasilianischer Musik besonders angenehm gestaltet wird.

So wie beim Gastspiel der Band Beleza jetzt im Treff im Bahnhof, bei dem traditionelle Stücke weit entfernt vom berühmten Karneval in Rio zu hören waren. Der Verein Chaiselongue – Kunst und Soziales – hatte im Rahmen des Monats des Ehrenamts zu diesem Konzert eingeladen und zeigte sich einmal mehr als perfekter Gastgeber.

„Kunst ist die eine Seite unseres Wirkens, wir legen aber auch sehr viel Wert auf den sozialen Aspekt. Dabei werden nicht nur die Erlöse an entsprechende Einrichtungen übergeben, wir binden auch infrage kommende Personen in unsere Aktivitäten ein“, ließ Manfred Brandmüller bei seiner Begrüßung wissen. Beleza wird oft wörtlich mit Schönheit übersetzt, wird in Brasilien aber auf für eine Begrüßungsfloskel wie „Alles klar, geht’s gut?“ gebraucht. Die Band Beleza spielt mit brasilianischer Leichtigkeit Stücke von hierzulande eher unbekannten Musikern wie Cassia Eller, Marisa Monte, Maria Gadu, Caetano Veloso und Lenine in eigenen Arrangements, sowie selbst komponierte Lieder. Begeistert von brasilianischer Musik, die ganz anders ist, als das deutsche Bild des brasilianischen Sambas und des vielbeachteten Karnevals in Rio, gründete die Percussionistin Marie Bechtolf nach ihrem Hochschulsemester im brasilianischen Salvador vor acht Jahren eine Formationen, die am Anfang in unterschiedlichen Besetzungen (zunächst Vibraphon, Klavier, Bass, Gesang und Percussion) bei Veranstaltungen der Musikhochschule Mannheim in der alten Feuerwache auftrat.

Reise an die Copa Cabana

Beim Gastspiel im Treff im Bahnhof standen neben Marie Bechtolf noch die Sängerin Juliana Blumenschein und Gitarrist Carsten Schneider auf der Bühne, um die Besucher auf eine Reise mit nach Brasilien zu nehmen.

Die Lieder erzählen Geschichten aus dem Alltag. Dabei geht es oft um Sehnsucht, Liebe und die Sorgen der Menschen in dem von Armut und Hoffnungslosigkeit geplagten südamerikanischen Land.

Damit traf das Trio genau den Geschmack der Zuhörer, die einen kurzen Urlaub erlebten, abseits der Copa Cabana und dem Strand von Ipanema. Und sie gingen beschwingt nach Hause. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.09.2018