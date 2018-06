Anzeige

Viernheim.Eine Schnur, mit einer Kugel am Ende, wird schwungvoll um einen Holzpfosten gewickelt, dann löst sie sich wieder und wirft die Kegel um. Das Prinzip beim Tischkegeln ist ganz einfach und begeistert alle, die mitspielen. Kein Wunder, dass der MGV 1846 am Sonntag, 1. Juli, schon sein 13. offenes Tischkegelturnier veranstaltet. Ab 10 Uhr wird im Garten der Familie Otto und Christa Hofmann in der Luisenstraße 12 gekegelt.

Die teilnehmenden Sänger und fördernden Mitglieder und alle interessierten Gäste dürfen sich einspielen, ehe im Losverfahren die Spieler den einzelnen Spieltischen zugeordnet werden. Die besten Tischkegler der einzelnen Stationen spielen im Finale den Sieger aus.

Im vergangenen Jahr gewann Heike Krause, die Tochter des Hausherrn, den ausgelobten Pokal und wird versuchen, ihren Titel zu verteidigen. Der Pokal wurde vor sieben Jahren von Jupp Kreutzer extra für dieses Turnier gestiftet und wird gegen 13 Uhr dem Gewinner bei der Siegerehrung überreicht werden. Für das leibliche Wohl wird von den Eheleuten Hofmann gesorgt, die den Erlös der Speisen und Getränke einem wohltätigen Zweck zu Gute kommen lassen.