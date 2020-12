Viernheim.„Weihnachtsgeschenke an Kunden, Lieferanten und Geschäftsfreunde zu verteilen ist längst nicht mehr zeitgemäß“, erklärt Gerrit Wolk. Die Verantwortlichen beim Unternehmen Metallbau Wolk wollen das entsprechende Geld stattdessen einem guten Zweck zukommen zu lassen. „Im Südhessen Morgen haben wir über eine Spende des Jahrgangs 1969/70 an das Kinderhospiz Sterntaler gelesen und uns entschlossen, dem Beispiel zu folgen“, berichtet Wolk.

„Das ist natürlich eine tolle Sache, denn wir sind auf solche Spenden angewiesen“, freut sich Martin Ohlerich über 750 Euro, die direkt der Hospizarbeit zugute kommen. Ohlerich ist Familienbegleiter und seit zwei Jahren ehrenamtlich beim Hospiz tätig. „Bei aller Tragik im Zusammenhang mit den lebensverkürzend erkrankten Kindern und deren Familien gibt es zahlreiche glückliche Momente, in erster Linie im hervorragenden Ambiente der alten Mühle in Dudenhofen, wo die stationären und ambulanten Betreuungen stattfinden“, berichtet er.

Die Arbeit beginnt gleich nach der Diagnose. In erster Linie geht es dann natürlich um die Kinder, aber auch deren Eltern und Geschwister werden mit einbezogen. Betreut werden von dem in Mannheim ansässigen Verein auch Familien, die ein Elternteil verloren haben und so in Not geraten sind.

„Wir haben selbst drei Kinder und sind glücklich, dass alle gesund aufwachsen konnten. Deshalb sind uns die Schicksale in den betroffenen Familien ein besonderes Anliegen. Beim Kinderhospiz wird eine bemerkenswerte Arbeit geleistet, die jede Unterstützung verdient“, erklärt Elke Wolk. Metallbau Wolk ist ein Familienunternehmen, das seit Jahrzehnten in Viernheim beheimatet ist. Gründer Robert Wolk ist zudem als Spieler und Vorsitzender der einstigen Spvgg. Amicitia vielen Bürgern ein Begriff. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.12.2020