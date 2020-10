Bemühungen laufen ins Leere

Viernheim.Die Fußballerinnen des TSV Amicitia haben die zweite Saisonniederlage in der Oberliga Baden-Württemberg kassiert. Nach einer 1:0-Führung mussten sie sich dem FC Freiburg-St. Georgen mit 1:3 geschlagen geben. Trotz der Niederlage bleibt der TSV Amicitia in der Tabelle auf Platz neun. St. Georgen verbesserte sich auf Rang vier.

Die Viernheimerinnen begannen die Partie an der Lorscher Straße mit sehr viel Druck aufs badische Tor. Doch Freiburg-St. Georgen hatte die erste große Chance der Partie. Als in der 15. Minute alle mit dem Abseitspfiff rechneten, schoss Alessia Pera aufs Viernheimer Tor. Theresa Ritz konnte den Ball gerade noch von der Linie kratzen.

Der TSV Amicitia machte wie geplant viel Dampf über die Außenseiten. So entstand auch der Führungstreffer: Antonia von Achten eroberte den Ball an der Mittellinie und marschierte auf der rechten Außenbahn los. Ihr Querpass landete in der Mitte bei Pia Kielmann, die zum 1:0 abschließen konnte. Viernheim war weiter gefährlich über die Außenbahnen. Luca von Achten hatte die nächste Gelegenheit, als sie der Torhüterin den Ball stibitzte und um Zentimeter das Tor verfehlte. Freiburg-St. Georgen konnte nicht oft in die gegnerische Hälfte vordringen. Einen der wenigen Vorstöße stoppte der TSV Amicitia durch ein Foul vor der Strafraumgrenze. Der Freistoß aus 20 Metern von Smigic schlug, an der Mauer vorbei, zum 1:1-Ausgleich im rechten Eck ein (44.).

Schwungvoller Beginn

In die zweite Halbzeit starteten die Viernheimerinnen ähnlich schwungvoll wie in Durchgang eins. Pauline Kloskalla hatte sich schön auf der Seite durchgesetzt, fand von der Grundlinie aus aber keine Anspielstation. Luca von Achten versuchte es aus spitzem Winkel, aber die Torhüterin konnte das Leder noch ablenken. St. Georgen verlegte sich dagegen aufs Kontern und war durchaus erfolgreich: Spielführerin Schindler legte nach einer guten Stunde den Ball an Torhüterin Danisch vorbei und markierte das 1:2. Viernheims Trainer Patrick Kloskalla brachte mit Audrey Mas und Vanessa Tesch für Pia Kielmann und Luca von Achten zwei frische Kräfte. Aber irgendwie hatten die Viernheimerinnen den Zugriff verloren, sämtliche Bemühungen gingen ins Leere. Dafür machten die Gäste alles klar. Inka Holz konnte beim Gegenstoß nicht aufgehalten werden und lupfte den Ball über die herausgeeilte Viernheimer Torfrau zum 1:3 ins Netz (74.).

In der Schlussphase versuchte es der TSV Amicitia mit erhöhtem Druck. Aber die Hereingabe von Antonia von Achten fand keinen Abnehmer, und Denise Stricklans Freistoß strich knapp über die Querlatte.

TSV Amicitia: Celine Danisch, Pauline Kloskalla, Denise Stricklan, Annika Weidner, Antonia von Achten, Theresa Ritz, Pia Kielmann (66. Audrey Mas), Annike Müller, Luisa Weber, Luca von Achten (66. Vanessa Tesch) und Laura Schell. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.10.2020