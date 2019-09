Benedikt Müller hofft auf Unterstützung im Netz

Viernheim.Benedikt Müller vom TSV Amicitia steht auf der Nominierungsliste des hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes (HBRS) für die Wahl zu den Sportlern des Jahres. Der Viernheimer ist in der Kategorie Nachwuchssportler nominiert. Über den Sieg entscheiden alle, die bis zum 29. September auf der Internetseite des HBRS ihre Stimme abgeben.

Benedikt Müller ist seit 2013 in der Tischtennis-Abteilung des TSV Amicitia aktiv. Er spielt in der zweiten Saison für die Herrenmannschaft der Viernheimer. Parallel ist er noch für die Jugend des TTV Weinheim West am Ball. 2014 hat der heute 16-Jährige begonnen, an Wettkämpfen für Sportler mit Handicap teilzunehmen. Dabei ist er ausgesprochen erfolgreich.

Bei den deutschen Jugendmeisterschaften und deutschen Meisterschaften erreichte er mehrmals Podestplätze und gewann Medaillen. Diese Erfolge brachten ihn auch zu internationalen Wettkämpfen. Im Trikot der deutschen Nationalmannschaft spielte er bisher fünf Weltranglistenturniere, zuletzt hat er in Ostrava im Teamwettbewerb mit einem Schweizer und Russen die Bronzemedaille gewonnen. Der vorläufige Höhepunkt der jungen Sportlerkarriere findet in diesen Tagen statt: Benedikt Müller gehört zur deutschen Para-Tischtennismannschaft, die in Helsingborg um die Europameisterschaft spielt. Von Schweden aus erhofft sich die Viernheimer Tischtennis-Hoffnung viele Stimmen für die Wahl zum Nachwuchssportler des Jahres. su

