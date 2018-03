Anzeige

Viernheim.Die Kinder und Eltern der Kita St. Michael haben Geld gesammelt für eine Lehrerin in Indien. Jeden Freitag haben die Kinder nur Butterbrote gegessen und das ersparte Geld in ein Sparschwein gesteckt. Dazu haben sie den Erlebnissen von „Rucky Reiselustig“ gelauscht, der in Indien spannende Abenteuer erlebt und die Gruppe der „Butterflies“ kennengelernt hat, die für die Straßenkinder Lehrer zur Verfügung stellen. Nun wurde das Schwein „geschlachtet“. Insgesamt kamen 257 Euro an Spenden zusammen. red (bild: Kita St. michael)