Das Thema Nachhaltigkeit bewegt die Deutschen: Es wird viel diskutiert über den Preis von Plastiktüten im Supermarkt, über das bevorstehende Verbot von Strohhalmen und Wegwerfgeschirr aus Kunststoff – genauso wie über die Mobilitätswende. Die findet eine breite Öffentlichkeit auch gut, aber allein Zustimmung zu signalisieren, reicht nicht aus, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Jeder ist in seinem Handeln dafür mitverantwortlich.

So ist es lobenswert, dass in Viernheim bereits 1998 das erste Teilauto mit mehreren Nutzern unterwegs war – für eine Stadt dieser Größe keinesfalls selbstverständlich. Auch sind die Stadtwerke 2016 den richtigen Schritt in die Zukunft gegangen: Durch die Kooperation mit Stadtmobil standen auf einen Schlag zehn Carsharing-Autos zu günstigen Konditionen bereit. Ein umfangreiches Angebot, das seitdem immer mehr genutzt wird. Fast 300 Bürger machen mit. Und mit dem stetigen Ausbau werden ganz sicher viele weitere folgen.

Für den nächsten Schritt zu noch mehr Nachhaltigkeit müssen die Menschen allerdings ihre Bequemlichkeit ablegen. Derjenige, der vor „unvertrauter Technik noch zurückschreckt“, wie es der Leiter der Stadtwerke ausdrückt, sollte sie einfach ausprobieren. Steht ein E-Auto im Carsharing-Fuhrpark bereit, lassen sich Vorbehalte mit der Erkenntnis verjagen, dass auch ein Elektromobil nur ein Lenkrad und zwei Pedale hat. Egal, ob der rechte Fuß den Motor dabei mit Strom oder Benzin zum Laufen bringt – Autofahren bleibt Autofahren. Man kann es sogar mehr genießen, ohne das ständige Dröhnen des Verbrennungsmotors.

Fakt ist, dass das Laden der Batterie deutlich länger dauert als das Tanken an der Zapfsäule. Aber ist das nicht trotzdem noch besser als immer heißere Sommer und mehr Wetterextreme? Wenn der Asphalt unter den Rädern schmilzt, kommen unsere Enkel und Ur-Enkel nämlich irgendwann gar nicht mehr vom Fleck.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.07.2019