Beratung für Gründer

Viernheim.Die nächste Existenzgründungsberatung der Stadt Viernheim und der Wirtschaftsförderung Bergstraße ist am Mittwoch, 3. Juni, im Rathaus. Dabei wird laut einer Pressemitteilung in vertraulicher Atmosphäre unter anderem auf die Person des Gründers, also seine Qualifikation und sein persönliches Umfeld, eingegangen. Weitere Aspekte, die angesprochen werden, sind die Geschäftsidee und der Markt, der Firmen- und Markenname, Patente, Lizenzen und Zulassungen, der Zeitplan bis zur Realisierung und die Rechtsform des Unternehmens. Aber auch Standort und Räume, Fördermittel und Finanzierung sowie der Businessplan sind Thema. Dazu kommen die Vorbereitung auf Gespräche mit Banken und Finanziers, der Rollenwechsel vom Angestellten zum Arbeitgeber sowie erste Schritte in Werbung, Buchführung und Vertrieb. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.05.2020