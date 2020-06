Beratung für Gründer

Viernheim.Die nächste Existenzgründungsberatung der Stadt Viernheim und der Wirtschaftsförderung Bergstraße findet am Mittwoch, 1. Juli, im Rathaus statt. Laut einer Pressemitteilung können dabei „in einer vertraulichen Atmosphäre“ alle Aspekte einer Existenzgründung besprochen werden. Dabei wird auf folgende Aspekte eingegangen: die Person des Gründers (seine Qualifikation und sein persönliches Umfeld), die Geschäftsidee und der Markt, der Firmen- und Markenname, Patente, Lizenzen und Zulassungen, der Zeitplan zur Realisierung sowie die Rechtsform des neuen Unternehmens.

Vorbereitung auf Gespräch

Aber auch Standort und Räume, Fördermittel und Finanzierung sowie die Erstellung eines Businessplans können Themen der Beratung sein, ebenso wie die Vorbereitung auf das Gespräch mit Banken und Finanziers, der Rollenwechsel vom Angestellten zum Arbeitgeber sowie erste Schritte in den Bereichen Werbung, Buchführung und Vertrieb.

Ausdrücklich macht Simon Klug von der städtischen Wirtschaftsförderung in der Pressemitteilung darauf aufmerksam, dass die Existenzgründungsberatung kostenfrei ist. Das Angebot gilt für Viernheimer, die sich in der Stadt oder deren Umgebung selbstständig machen wollen. Ebenso gilt das Angebot für Menschen, die in der Umgebung wohnen, wenn der Sitz des zukünftigen Unternehmens in Viernheim sein wird. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.06.2020