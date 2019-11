Beratung in Steuerfragen

Viernheim.„Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Gästen für die vielen Glückwünsche, Blumen und Aufmerksamkeiten. Außerdem möchte ich mich besonders bei all denen bedanken, die mich in den letzten Monaten mit Rat und Tat unterstützt haben“, zeigte sich Eva-Martina Fischer bei der Eröffnung ihrer eigenen Steuerberatungskanzlei in der Birkenstraße vom Zuspruch begeistert.

Einige Wände in den Räumlichkeiten sind zwar noch leer, das soll sich aber im Laufe der Zeit ändern. Genügend Pflanzen sind nun vorhanden, denn die Gäste kamen nicht mit leeren Händen zur Einweihung. „Wir werden nach und nach in der Kanzlei eine angenehme Atmosphäre schaffen“, merkte die Diplom-Betriebswirtin im Bereich Steuerwesen bei einem kleinen Sektempfang an.

Eva-Martina Fischer ist bereits seit dem Jahr 2005 im Bereich der Steuerberatung tätig. Nach einer Ausbildung zur Steuerfachangestellten absolvierte sie ein Studium an der Fachhochschule Worms zur Diplom-Betriebswirtin im Bereich Steuerwesen. Praktische Erfahrungen hat sie sowohl in einer großen Steuerberatungsgesellschaft als auch in regionalen Steuerkanzleien sammeln können. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Steuerberaterexamens wurde sie im vergangenen Jahr zur Steuerberaterin bestellt.

Zum Mandantenkreis zählen Unternehmen, Privatpersonen aber auch Vereine. Das Angebot reicht von der Finanzbuchhaltung über das Erstellen von Steuererklärungen bis hin zu Jahresabschlüssen. „Eine steuerliche Beratung gehört hier natürlich ebenfalls dazu“, betonte Eva-Martina Fischer.

Die Steuerberaterkanzlei Eva-Martina Fischer (Birkenstraße 1) ist unter der Telefonnummer 06204/98 09 70 oder per E-Mail an info@fischer-steuerberatung-vhm.de zu erreichen. JR

