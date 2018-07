Bergsträßer Sportler holt Bronze in Las Vegas

Anzeige

Viernheim.Die Entscheidung zur Teilnahme fiel spontan, mit einem Erfolg rechnete niemand, umso größer war der Jubel über Platz drei. Tischtennisspieler Hermann Pfenning vom TV 1893 Viernheim hatte sich kurz entschlossen für die Senioren-Weltmeisterschaft in Las Vegas angemeldet und gewann an der Seite von Horst Fischer aus Eisenhüttenstadt in der Altersklasse der über 85-Jährigen die Bronzemedaille.

„Das hätte ich mir niemals träumen lassen“, strahlte der Dauerbrenner des Turnvereins nach der Rückkehr. Mit 15 Jahren hatte er mit dem Tischtennisspielen begonnen und stand in der vergangenen Saison noch bei Verbandsspielen an der Platte. Im Vorfeld der WM hatte er einen ihm bekannten Doppelpartner gefunden, denn mit Horst Fischer spielte er vor einigen Jahren schon bei den Europameisterschaften der 80-Jährigen in Bremen, wo es ebenfalls eine Bronzemedaille gab.

Duo ergänzte sich bestens

„Las Vegas kannte ich schon, denn wir waren vor Jahren schon einmal im Urlaub dort. Dort war es tagsüber sehr heiß, weshalb man sich besser in klimatisierten Räumen aufhielt“, berichtete Pfenning. „Alleine die weiten Wege auf den Flughäfen und der Zeitdruck waren anstrengend.“