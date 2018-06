Anzeige

Viernheim.Das große Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins wird in diesem Jahr einmal mehr von der Sonne verwöhnt. Auch der kurze aber heftige Gewitterregen in der Nacht auf Freitag konnte den Veranstalter nicht aus der Bahn werfen, es wurden lediglich ein paar Hindernisse umgeweht.

Besser machten es da schon Ross und Reiter, die meist ohne Fehler über die Hürden kamen. Pferdesportfreunde erlebten bisher hervorragenden Sport. Das international besetzte Turnier auf der vereinseigenen Anlage am alten Weinheimer Weg geht noch bis Sonntag. Besonders gut in Form war gleich an den ersten Tagen Lokalmatador und Vorstandsmitglied Bernd Herbert, der einige Siege landete und mehrere vordere Plätze belegte. Bei der Springpferdeprüfung Klasse A** belegte er mit seinen Pferden Viernheim und Cardiba in jeder Abteilung dritte Plätze. Bei der Springpferdeprüfung Klasse L für fünfjährige Pferde gab es mit dem vor einigen Jahren bei der Fohlenauktion ersteigerten Pferd Viernheim Platz zwei.

Auf Capitol Hill landete Herbert bei der Springpferdeprüfung Klasse M* auf Rang drei. In der Springprüfung Klasse M* für achtjährige Pferde ist der RuF-Sportchef mit Claire Columbus in fehlerfreien 55,67 Sekunden ganz nach vorne gesprungen.