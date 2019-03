Berühmte Mona Lisa

Viernheim.. Zu einem Vortrag über Leonardo da Vinci lädt der Vorstand der Amici d’Italia am Freitag, 5. April, 20 Uhr, in das Familienbildungswerk ein. In vielen Museen und Kunsthallen wird in diesen Tagen an den Maler und visionären Ingenieur erinnert, der vor 500 Jahren starb und ein besonders kostbares Erbe hinterlassen hat.

Stefan Ackermann und Walter Müller werden gemeinsam die wichtigsten Stationen des genialen Schaffens von Leonardo da Vinci beleuchten und darstellen, wie es zu dem weltberühmten Bild der Mona Lisa kam. Sie schildern den Künstlerwettstreit da Vincis mit Michelangelo, aus dem die Darstellung der „Anghiari-Schlacht“ entstand. Bei dem Vortrag erfahren die Kunstfreunde auch, dass das „Abendmahl“ Leonardo da Vincis als Auftrag des Mailänder Herrschers Ludovico Sforza entstand. H.T.

