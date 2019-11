Beschämende und unsachliche Diskussion

Zu „Chancen für Pflegeheim sinken“, „SHM“ vom 9. November

In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung wurde deutlich, dass die demografische Entwicklung in unserer Gesellschaft durch die Fraktionen der CDU, SPD und Teile der Grünen für Viernheim keine Beachtung findet.

Seit mehr als zehn Jahren bin ich Mitglied der Gesellschaft für Alterszahnheilkunde und kenne die Problematik des Mangels an adäquaten Pflegeplätzen sehr gut. Deshalb finde ich es beschämend, gedankenlos und unsachlich, wie hier über die Zukunft unserer betagten Bürger diskutiert wird.

Nach Gesprächen mit Mitgliedern der anderen Fraktionen kristallisierte sich schnell der wahre Grund zur Ablehnung des Antrags der UBV über eine Aktualisierung des Bebauungsplans heraus. Es soll mit allen Mitteln eine Konkurrenz zum Forum der Senioren verhindert werden, obwohl ein Investor seine Bereitschaft erklärt hat, in der Walter-Gropius-Allee eine solche Institution neu erstellen zu wollen. Man hat Angst, dass die Stadtkasse belastet wird, wenn die Rentabilität des Forums durch einen Mitbewerber fällt.

Im Stadtentwicklungskonzept 2030 von Georg Consulting ist in der Zusammenfassung dokumentiert, dass „eine relativ starke Alterung durch den Anstieg der Zahl älterer Menschen und auch der Hochbetagten“ zunimmt. Damit geht laut Konzept „eine notwendige Anpassung an die wachsende ältere Bevölkerung (Pflegeplätze, Betreuung, medizinische Versorgung)“ einher. Auch die Fortschreibung des Altenhilfeplans 2017 der Fachstelle Senioren/Soziales des Kreises Bergstraße „Leben im Alter“ stellt fest, dass – Stand Oktober 2016 – für Viernheim ein Fehlbedarf von 256 Plätzen besteht.

Im Pflegeheim-Atlas Deutschland von 2018 wird deutlich gemacht, dass durch den demografischen Wandel die Zahl der Menschen mit physischen und psychischen Beeinträchtigungen zunehmen wird und die Zahl von Pflegeplätzen stetig ansteigt. Selbst mit einer momentan befriedigend scheinenden Situation, dass das Forum zur Zeit ausreichende Pflegeplätze und Plätze für Betreutes Wohnen bereitstellen kann, führt das Haus Pamina eine Warteliste für Betreutes Wohnen.

Der Bedarf an Pflegeplätzen in Viernheim ist also weit höher als das Angebot, und viele Viernheimer müssen ihre pflegebedürftigen Angehörigen in entfernten Einrichtungen unterbringen. Viernheim als zweitgrößte Stadt im südlichen Kreis Bergstraße kann es sich aus meiner Sicht nicht leisten, auf ein weiteres Seniorenheim zu verzichten.

Wir sind eine zukunftsweisende Stadt, gut vernetzt und gut organisiert. Viernheim unterstützt viele Vereine und Selbsthilfegruppen und gibt sich sehr bürgernah. Mit einer Absage an das Projekt „Seniorenheim Walter-Gropius-Allee“ wird unseren Bürgern die Möglichkeit genommen, in einer mittelgroßen Stadt wie Viernheim am Ort betreut zu werden.

Der zur Diskussion stehende Standort ist sehr gut zu erreichen und bietet eine seniorenfreundliche Infrastruktur (Ärztehaus, Apotheke, Physiotherapie-Praxis, Einkaufsmöglichkeiten, OEG Anbindung) sowie einen Kindergarten und Schulen für die Angestellten in der Nähe.

Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, eine neue Einrichtung als Ergänzung zum Forum der Senioren und nicht als Konkurrenz zu sehen. Das Forum der Senioren wird auf Dauer nur bestehen, wenn sich auch diese Institution modernisiert und sich im Bereich der Pflege weiterentwickelt. Sonst werden alle Bemühungen scheitern, unsere pflegebedürftigen Senioren auch weiterhin würdig zu versorgen.

Wir alle sollten uns in die Situation Betroffener einfühlen und die sinnvolle, zukunftsweisende Neuausrichtung in der Seniorenbetreuung in unserer Stadt mittragen. Wir sollten nicht nur die Probleme, sondern die vielen positiven Aspekte sehen.

