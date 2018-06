Beschwingt in die Ferien

Anzeige

Taube: Eine Riesenleistung

Allein schon die ausgewählten Titel zeigten deutlich, um was es geht. „Ich liebe den Sommer“, „Sommerkinder“, „Sommerzeit“, „Sommerwolken“ und der Obstkanon, in dem es um Ananas und Bananen geht, wurden mit großer Leidenschaft gesungen.

Elif Sahn aus der Klasse 2c spielte zudem auf dem Akkordeon das Lied von „Hänsel und Gretel“. Dafür gab es viel Applaus, und sie musste sogar eine Zugabe geben. Viernheim mangelt es also sicher nicht an jungen Stimmen, man muss eben nur die passenden Angebote machen. Schulchöre haben derzeit Hochkonjunktur. „Das war eine Riesenleistung, ihr habt ganz toll gesungen. Ihr habt euch die Sommerferien redlich verdient“, strahlte Schulleiter Markus Taube – und entließ die Grundschüler in die großen Ferien. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 25.06.2018