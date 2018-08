Anzeige

Viernheim.„Papa spielt mit“, heißt das Angebot des Familienbildungswerks, das sich an Väter und ihre Kinder richtet. Am Samstag, 25. August, sind Papas mit Kindern zwischen vier und 14 Jahren zu einem Ausflug ins Bergwerk Schriesheim eingeladen.

Eine kleine Einführung in die Geologie um 13.30 Uhr zeigt, wie die Landschaft entstanden ist. Dabei lernen die Teilnehmer, wann zum letzten Mal Dinosaurier in der Gegend waren, wo der Urwald stand und wann ein Meer in der Nähe war. Um 14 Uhr startet die Führung im Bergwerk. Dabei geht es um den Abbau von Silber und von Kupfer. Die Ausflügler sind für etwa eineinhalb Stunden unter Tage.

Die Gebühr für den Ausflug beträgt fünf Euro, hinzu kommen 3,50 Euro Eintritt für Kinder und 5,50 Euro für Erwachsene. Mitzubringen sind festes Schuhwerk und eine Jacke. Anmeldung und weitere Infos beim Familienbildungswerk (Weinheimer Straße 44) unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de. su