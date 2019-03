Besiegt im Schlussspurt

Hier läuft Annika Leinweber bei den Südhessischen Meisterschaften. © TSV

Viernheim.Bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf startete Annika Leineweber vom TSV Amicitia Viernheim in der weiblichen Jugend U18. Vor schöner Kulisse im Hindenburgpark in Ingolstadt führte die Strecke über zwei anspruchsvolle Anstiege. Zudem mussten die Läufer in jeder Runde zwei Hindernisse aus Strohballen überqueren.

In der weiblichen Jugend U18 gingen 63 Athletinnen an den Start. Annika Leineweber ordnete sich schnell im Mittelfeld ein. Nach vier Kilometern kam sie mit vier Konkurrentinnen auf die Zielgerade. Im Schlussspurt musste sich die 15-Jährige geschlagen geben. In 17:20 Minuten kam sie als 29. ins Ziel. Dennoch war Leineweber zufrieden: „Ich habe meine Erwartungen mit einem guten Platz im Mittelfeld erfüllt.“ Ihre ersten Deutschen Meisterschaften seien für sie eine großartige Erfahrung gewesen.

Deutsche Meisterin wurde überlegen Antje Pfüller von der LG Region Karlsruhe in 15:20 Minuten vor Anneke Vortmeier (ASV Duisburg, 15:40 Minuten) und Miriam Ruoff (TV Waldstraße Wiesbaden, 15:40 Minuten). red

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019