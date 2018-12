Besinnlich in die Weihnachtszeit

Weihnachtsmarkt

Künstler präsentieren sich rund ums Bibliser Rathaus

59 Aussteller haben am Bibliser Weihnachtsmarkt teilgenommen, der am Wochenende Besucher aus Nah und Fern angelockt hat. Diese bummelten durch das Budendorf am Rathaus und trafen dort unter anderem den Nikolaus und Fred Fuchs, ...