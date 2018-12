Besinnliches Fest mit Klassikern der Musik

Viernheim.Weihnachten ist das Fest der Besinnlichkeit und des gemütlichen Zusammenseins mit der Familie. Zu der langjährigen Tradition des Weihnachtsfestes gehört aber auch die Musik dazu, so leistete auch in diesem Jahr der Posaunenchor Viernheim wieder mit dem traditionellen Kurrendeblasen auf dem Spitalplatz am Nachmittag vor Heiligabend seinen Beitrag zu einem stimmungsvollen Weihnachtsfest. Bei selbst gebackenen Plätzchen und leckerem Glühwein konnten sich die Besucher des Freiluftkonzerts auf die Festtage einstellen.

Das Kurrendeblasen ersetzte früher an hohen kirchlichen Feiertagen das Geläut der Glocken, auch in diesem Jahr übernahm der evangelische Posaunenchor Viernheim wieder diese Form der Ankündigung des bevorstehenden Weihnachtsfestes. Die Bläser läuten das Weihnachtsfest bereits seit der Gründung des Chores vor über 50 Jahren ein, auf dem Programm stehen dabei sowohl traditionelle Advents- und Weihnachtslieder wie auch moderne amerikanische Weihnachtslieder. Neben den 15 Musikern des Ensembles traten in diesem Jahr auch vier junge Nachwuchsbläser in Erscheinung. Wie bereits im vergangenen Jahr stand das Ensemble unter der musikalischen Leitung von Hans-Peter Renner, der vor jedem Stück jeweils den Takt vorgab.

Satter Klang

Die 15 Instrumentalisten mit Trompeten, Posaunen, Hörnern und einer Tuba erzeugten einen satten Klang und präsentierten eine ausgewogene Mischung aus bekannten traditionellen Liedern und modernen Titeln. Zu Beginn gesellten sich außerdem noch vier Kinder an Trompete und Posaune zu den erfahrenen Bläsern und sammelten so wertvolle Bühnenerfahrung.

Den Auftakt machte passend zur Routine des Kurrendeblasens am Nachmittag des 24. Dezembers das Lied „Alle Jahre wieder“. Bei den Stücken „Stern über Bethlehem“, „Jingle Bells“ und „Ihr Kinderlein kommet“ zauberten die Musiker ein stimmungsvolles Ambiente auf den Spitalplatz und integrierten die vier Jungmusiker gut. Winterliche Melodien erklangen mit Stücken wie „Schneeflöckchen, Weißröckchen“, „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ oder dem Klassiker „Winter Wonderland“. Stimmungsvoll interpretierten die Bläser auch die Lieder „Macht hoch die Tür“ und „Kommet ihr Hirten“, bei denen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest gut zur Geltung kam. Der Posaunenchor präsentierte während des rund einstündigen Intermezzos aber auch traditionellere Weihnachtslieder wie „Tochter Zion“, „Oh du Fröhliche“ und „Stille Nacht“. Die Zuhörer summten die bekannten Melodien mit und auch die Bewohner der benachbarten Mehrparteienhäuser sowie Bewohner des „Forum der Senioren“ genossen die Darbietungen des Posaunenchores von den Balkonen aus.

Bernd Klärig wünschte dem Publikum stellvertretend für den evangelischen Posaunenchor ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr. Im Anschluss an das kleine Konzert begaben sich die Gäste der Freiluftveranstaltung auf den Heimweg, um im Kreise der Familie das Weihnachtsfest zu feiern.

Info: Infos unter posaunenchor-viernheim.de

