Besondere Leistungen

Viernheim.Zwei große Veranstaltungen für Menschen mit Saft und Kraft stehen in den nächsten Tagen an: die Vergabe der Sportabzeichen und die Sportlerehrung. Die „Olympiamedaillen des kleinen Mannes“ werden am morgigen Freitag, 8. Februar, um 18 Uhr im Ratssaal vergeben. Diesmal sind es 475 Sportabzeichen, die in der Brundtlandstadt abgelegt wurden, besonders viele an der Albertus-Magnus-Schule.

Zur Sportlerehrung am Sonntag, 10. Februar, im Kinopolis wurden knapp 200 Sportler und Vereinsverantwortliche eingeladen. Diese Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und ist nichtöffentlich. Nach einem Sektempfang, der Begrüßung und Ansprachen werden die erfolgreichsten Athleten der Stadt Viernheim geehrt. Es geht um Teilnehmer an Olympischen Spielen und Hochplatzierte bei Welt-, Europa-, Bundes-, Regional- und Landesmeisterschaften sowie Nachwuchswettbewerben. Im Anschluss an die Verleihung wird der Film „Plötzlich Familie“ gezeigt, verriet Organisator Sascha Niebler vom Kultur- und Sportamt. bur

