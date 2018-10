Besonderer Blick auf das Klima

Viernheim.Die Fraktionsvorsitzende Dr. Greenfeet und Bürgermeister Dr. Sory diskutieren mit den Herren Assamoah und Doworkpor die Vorlage der Verwaltung zum Hochwassermanagement. Diese Parlamentssitzung findet aber nicht in der Kommune Cape Shore im Staat Ghanesien statt, sondern im Viernheimer Ratssaal. Achtklässler der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) beschäftigen sich im Planspiel „Südsicht“ mit Klimapolitik und tauchen dazu in die Rollen von Kommunalpolitikern ein.

Sie finden folgende Ausgangssituation vor: Starkregenereignisse in der Stadt Cape Shore führen immer öfter zu bedrohlichem Hochwasser. Nun müssen sie als Stadträte entscheiden, ob bauliche oder präventive Hochwasserschutzmaßnahmen zur Klimaanpassung umgesetzt werden sollen. Die Ratsmitglieder der fiktiven SDC- und LPP-Partei haben zwei Varianten zur Auswahl: Sollen landwirtschaftliche Flächen für Hochwasserrückhaltebecken bereitgestellt werden oder soll die Stadt in den teuren baulichen Hochwasserschutz mit Schutzwänden und Deichen investieren?

Gäste aus Burkina Faso

Das Planspiel „Südsicht“ ermöglicht Jugendlichen und jungen Erwachsenen den klimapolitischen Perspektivwechsel. „Hier wird spielerisch das Verständnis für globale Probleme geweckt. Es ist wichtig, dass die Schüler sensibilisiert werden für den Klimawandel“, erklärt Beate Helmes von der Jugendförderung, die das Planspiel für die FFS-Schüler initiiert hat. Angeboten wird es von der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW (LAG 21 NRW). „Wir führen das Planspiel bundesweit in den Kommunen durch, die eine Klimapartnerschaft haben“, erklärt Anja Feige von der LAG 21. Viernheim hat diese Partnerstadt mit Silly in Burkina Faso – und zufällig sind Gäste aus Burkina Faso bei der „Parlamentssitzung“ dabei. Das Planspiel in Viernheim erhält so einen besonderen Aspekt.

Während die „Politiker“ über das fiktive Ghanesien sprechen, berichtet Bouma Bazie aus der Realität. Er erzählt von den unterschiedlichen Lebenslagen in Silly, von der Familiensituation und den Arbeitsbedingungen. In ihren „Fraktionen“, also in Kleingruppen, wägen die Schüler die Vor- und Nachteile gegeneinander ab. Später beraten sie in den Fachausschüssen über finanzielle und bauliche Aspekte.

Im Plenum, zum Abschluss des Spiels, fällt die Entscheidung für eine Variante. „Das ist jedes Mal völlig ergebnisoffen, wie sich die Schüler entscheiden“, weiß Anja Feige, die zusammen mit Mattia De Vergilio die Schülergruppen anleitet und unterstützt. Und Dr. Greenfeet, Dr. Sory und ihre Parlamentskollegen sprechen sich am Ende für den Deichbau in Cape Shore in Ghanesien aus. su

