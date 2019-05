Besonderes Hörerlebnis

Viernheim.. Von Klassik bis Pop reichte das Repertoire, mit dem der Antonius-Chor aus Mannheim eine Stunde lang die Besucher in der Apostelkirche begeisterte. Am Anfang und zum Ende des Konzerts verteilten sich die Sänger im Halbkreis in der ganzen Kirche. Diese Anordnung erzeugte einen besonderen Hörgenuss.

Die musikalische Reise führte in die Welt großer Komponisten und Werke. Und die Sänger stellten in dem Gotteshaus unter Beweis, dass ein Kirchenchor nicht nur Messen, sondern auch Popmusik singen kann. Das Publikum war entsprechend begeistert vom vielfältigen Spektrum des Antonius-Chors, der unter der Leitung von Patrick Schilling steht. So begann das Konzert mit dem Kirchenlied „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Neben klassischem Chorgesang, teilweise mit Soloparts gesungen, präsentierten die Sänger moderne Lieder, etwa den Jackson-Five-Evergreen „I’ll Be There“, das „Adiemus“ oder schwedische Mittsommernachts-Klänge bei „I Denna Ljuva Sommartid“.

Freuen konnten sich am Ende nicht nur die Zuhörer über ein gelungenes Konzert, sondern auch das Familienbildungswerk. Der Eintritt war frei, stattdessen wurden Spenden gesammelt. „342 Euro kamen so für unsere sozialen Projekte zusammen. Das ist wirklich prima“, freute sich FBW-Leiterin Silvia Schoeneck über das Ergebnis. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.05.2019