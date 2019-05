„Besser heiraten als geköpft werden“

Viernheim.„Es ist immer noch besser, einen Viernheimer zu heiraten, als geköpft zu werden“, vermutet Professor Karl Härter als Grund dafür, dass die wegen Kindsmord zum Tode verurteilte Bürstädterin Anna Maria Lang Anton Hilmer, den Sohn des Krugkrämers Martin Hilmer, heiratete. Durch den Heiratsantrag unmittelbar vor der Hinrichtung wurde nämlich das Todesurteil aufgehoben.

Solche und ähnliche Begebenheiten präsentierte der Rechtshistoriker Härter in der Kulturscheune, als er bei der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Heimatvereine im Kreis Bergstraße über das Rechtswesen im späten Mittelalter referierte. Dabei hatte er sich speziell „Verbrechen und Strafjustiz im Kurmainzer Oberamt Starkenburg (mit beispielhaften Viernheimer Kriminalfällen)“ ausgesucht.

Unzucht und Ehebruch nahmen im späten Mittelalter einen großen Raum ein, und wer gute Beziehungen zum Schultheiß hatte, der kam schon mal straffrei davon. Auch das Konvertieren vom evangelischen zum katholischen Glauben wurde strafmildernd berücksichtigt. „Kirchenbuße für Heinz, Lahres und Winkelmann, keine Ausweisung der Dirnen zu den Eltern“, lautete das Urteil von Regierung und Kurfürst nach einer Vergewaltigung und Schwängerung. Auch eine Wirtshausschlägerei aus dem Jahr 1788 ist dokumentiert. Damals wurde ein Valentin Babylon von Mitgliedern des Viernheimer Dorfgerichts verhauen. „Er wurde vor die Tür geschleift, weil die Stube zu niedrig war und sie ihn dort nicht verprügeln konnten“, steht im Protokoll.

Heidi Adam, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, freute sich bei ihrer Begrüßung über den großen Zuspruch. „Wir sind nach vielen Jahren mal wieder in der Ebene zu Gast. In Viernheim können wir einen ganz anderen Personenkreis ansprechen und neue Freunde gewinnen“, so die Odenwälderin.

Erster Stadtrat Jens Bolze stellte den Gästen die Besonderheiten Viernheims vor. Er empfahl auch einen Besuch des neu gestalteten Heimatmuseums, der im Anschluss an die Versammlung bei einem Stadtrundgang auf dem Programm stand. Zuvor hatte Birgit Käser über die Geschichte der Viernheimer Kirchenglocken berichtet. Herbert Kempf präsentierte die „Kartographie Kurpfalz/Kurmainz ab dem 16. Jahrhundert.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019