Bessere Aufklärung soll Pandemie eindämmen

Viernheim.Seifen, Schulungen und Schutzausrüstung für Silly: Dank der Städtepartnerschaft zwischen Viernheim und der Gemeinde in Burkina Faso bekommt die afrikanische Region finanzielle, materielle und ideelle Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

„Wir haben die Gelegenheit sofort ergriffen“, sagt Bürgermeister Matthias Baaß, und berichtet, dass die Stadt Viernheim die Fördermöglichkeiten des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) nutzt. Für eine zielgerichtete Unterstützung vor Ort in Burkina Faso habe die Stadt auf die Erfahrung des Vereins „Focus“ zurückgegriffen, der für die Kommune den Antragsinhalt zusammengestellt habe. „Inzwischen haben wir den Förderbescheid erhalten“, berichtet Baaß bei einer Pressekonferenz. „Das Viernheimer Projekt wird mit 47 000 Euro vom Ministerium gefördert.“

Ousseini Ouedraogo, Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik, kennt die Situation in den afrikanischen Ländern: „Der Regen kann verhindern, dass Menschen raus gehen und auf den Markt gehen. Corona verhindert das nicht.“ Im Gegensatz zu Europa gebe es in Burkina Faso keine regelmäßigen Informationen aus Rundfunk und Fernsehen, so dass gerade im ländlichen Raum eine schlechte Wahrnehmung der Pandemie herrsche: „Die Menschen gehen nicht auf Abstand, verzichten vor allem nicht auf die großen Familienfeste in den Dörfern.“ Die Pandemie bekommen Länder wie Burkina Faso mit eigenen Mitteln nicht in den Griff. „Afrikanische Länder sind auf internationale Unterstützung angewiesen“, weiß Ouedraogo und ist dankbar für das Projekt des Ministeriums und den Einsatz der Kommune.

Das Projekt „zur Förderung des Gesundheitsschutzes und zur Verringerung der Auswirkung der Pandemie auf gefährdete Bevölkerungsgruppen in der Gemeinde Silly“ setzt auf Prävention. „Es ist ohnehin schwierig, eine Corona-Infektion nachzuweisen“, sagt Klaus Hofmann, der Vorsitzende von Focus. Testmöglichkeiten seien kaum vorhanden. Die zwei einzigen Auswertungslabore befinden sich in den zwei größten Städten des Landes.

Im Austausch mit einem Verein zur Bekämpfung und Prävention chronischer Krankheiten wurden Maßnahmen festgelegt, mit denen in Burkina Faso präventiv gearbeitet werden kann. „Vorrangige Maßgabe ist es, die Nebenerkrankungen einzudämmen und damit eine Ansteckung mit Covid 19 zu verhindern“, betont Wolfgang Pachner, „denn wer vorerkrankt ist, ist besonders gefährdet.“ So sollen Menschen mit Vorerkrankungen besonders auf die AHA-Regeln hingewiesen werden.

Schautafeln und Vorführungen

Händewaschen und Abstandhalten soll auf Schautafeln und mit Vorführungen an Schulen, Gesundheitsstationen und öffentlichen Plätzen erklärt werden. Zudem gibt es Schulungen für Lehrer und Personal im Gesundheitswesen. Schüler sollen die Hygieneregeln in ihre Familien tragen. Seifen, Desinfektionsmittel und Masken sollen vor Ort, von Frauengruppen oder im Berufsbildungszentrum produziert werden.

„Weiterhin sollen die acht Gesundheitsstationen in Silly mit Material wie Fieberthermometer oder Diabetesmessgeräten und Schutzkleidung ausgestattet werden“,so Pachner. „Wir hoffen, rund 15 000 Personen mit diesen Maßnahmen zu erreichen und aufklären zu können“, nennt Hofmann das Ziel für das Corona-Hilfsprojekt im 35 000 Personen umfassenden Departement Silly.

