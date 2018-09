Beste Platzierung der Vereinsgeschichte

Viernheim.Im Urlaubsort Binz wurde das Saisonfinale der 1. Triathlon-Bundesliga ausgetragen. Auf der Insel Rügen konnten die Damen des TSV Amicitia ihre gute Saison bestätigen und erreichten den siebten Platz in der Tageswertung. In der Saisonabschlusstabelle kamen die Viernheimerinnen sogar auf den sechsten Platz – es ist die bislang beste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte. Ursula Trützschler, die bei allen fünf Wettkämpfen am Start war, platzierte sich auf Rang sieben der Gesamt-Einzelwertung und war die zweitbeste Deutsche unter allen Bundesligastarterinnen.

In Binz machte sich der TSV Amicitia in der Besetzung Franzsika Schildhauer, Kathrin Halter, Ursula Trützschler und Emma Graf, die kurzfristig für die erkrankte Sophie Theobald einspringen musste, auf die Strecken. Die 750 Meter Schwimmen haben auf Rügen den besonderen Reiz, dass im Meer geschwommen wird. Gerade das Reinlaufen bei Wellen und Sandbänken ist knifflig und klappt beim Training nicht immer optimal. Im Wettkampf kamen alle vier gut zurecht, Franziska Schildhauer verließ das Meer als 16. Mit schnellen ersten Radkilometern schafften es Ursula Trützschler und Kathrin Halter noch in die zweite Radgruppe, die eine neunköpfige Spitzengruppe verfolgte.

Trützschler spielt Stärke aus

Bei der Abschlussdisziplin Laufen spielte Ursula Trützschler wie in allen Rennen zuvor ihre Stärke aus und lief mit der achtschnellsten Laufzeit auf den elften Platz vorlaufen. Franziska Schildhauer und Katrin Halter belegten mit soliden Rad- und Laufleistungen die Plätze 26 und 32. Emma konnte bei ihrem spontanen Einsatz den 44. Platz erreichen. Die Platzziffer des Tages lag für die Damen bei 69 und dem siebten Platz – der wurde bei der After-Race-Party genauso gebührend gefeiert wie der Gesamtrang sechs. su

