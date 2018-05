Anzeige

Besonders interessant und wichtig war für die Viernheimer Politiker die Information, dass der auf der nördlichen Seite direkt am Wald befindliche Radweg von Viernheim nach Franklin so ausgebaut werden soll, dass er in beide Richtungen befahrbar sein wird. Welche Konsequenzen das für Viernheim hat, muss nach Auffassung der SPD-Fraktionsmitglieder von der Verwaltung noch überprüft werden.

Zum Abschluss des Gesprächs betonten die Vertreter der Entwicklungsgesellschaft, dass sie über die positive, mittlerweile sogar schon bundesweite Resonanz über das von ihnen neu geplante und entwickelte Wohn-und Gewerbegebiet sehr erfreut seien. Und sie würden es auch weiterhin sehr begrüßen, wenn der direkte Kontakt und der Gedankenaustausch mit der Nachbarstadt Viernheim fortbestehen würde. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.05.2018