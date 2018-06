Besuch beim Abgeordneten

Anzeige

Viernheim.Schüler des Leistungskurses Politik und Wirtschaft der elften Klasse der Albert-Magnus-Schule in Viernheim haben jetzt ihren heimischen Bundestagsabgeordneten, Michael Meister, in Berlin besucht. Neben den üblichen Punkten eines Besuches in der Hauptstadt wie dem Vortrag im Plenarsaal im Reichstag, dem Besuch des Bundesrates und des Kanzleramtes war für die jungen Leute das Gespräch mit dem CDU-Politiker natürlich eine besondere Erfahrung, auf die sie sehr gut vorbereitet waren.

Und ebenso war es der Gruppe ein Anliegen, Meister, der Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministerium ist, nach einem der wichtigsten Zukunftsthemen zu fragen: die Digitalisierung. Ob denn Deutschland in der Arbeitswelt und in den Schulen hinterherhänge? Der CDU-Politiker wich nicht aus: „Wenn man uns mit Estland vergleicht, ja.“ Das baltische Land sei vor allem in der Digitalisierung öffentlicher Einrichtungen führend.

Meister machte deutlich, dass ein leistungsfähiges Breitbandnetz dringend erforderlich sei. Der erste Schritt: „Wir brauchen überall Glasfaserkabel. Da müssen wir in den Ausbau dringend investieren.“ Dies sei eigentlich keine Staatsaufgabe, sondern eine Aufgabe der Unternehmen, die in diesem Markt unterwegs sind. Daneben gebe es die Aufgabe der Grundversorgung, wie vom Grundgesetz gefordert, für die der Staat verantwortlich sei.