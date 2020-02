Besuch der Passionsspiele

Viernheim.. Eine Fahrt zu den Passionsspielen Auersmacher bietet die Katholische Kirche Viernheim am Sonntag, 22. März, an. Abfahrt an der Marienkirche ist um 12.30 Uhr. Die Kosten betragen 40 Euro für Fahrt und Vorstellung. Die Passionsspiele in Auersmacher haben eine 85-jährige Tradition. Die Aufführungen finden alle fünf Jahre statt. „Begeisterung der Mitwirkenden zusammen mit einem hohen schauspielerischen Anspruch zeichnen die Passionsspiele aus“, heißt es in der Einladung der Pfarrgruppe. Anmeldungen nimmt die Katholische Kirche bis Freitag, 28. Februar, in ihrem zentralen Pfarrbüro in der Apostelkirche, unter der Rufnummer 06204/78 92 00 oder per E-Mail an pfarrbuero@katholische-kirche-viernheim.de entgegen. red

