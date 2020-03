Besuch der Semperoper

Viernheim.Eine Kultur- und Musikreise nach Dresden bietet die Volkshochschule von Freitag bis Montag, 1. bis 4. Mai, an. Höhepunkt der viertägigen Reise wird ein Besuch in der Semperoper sein, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnehmer schauen sich Giacomo Puccinis bekannte Oper „Madama Butterfly“ am zweiten Tag der Unternehmung an. Die Semperoper gilt als eines der schönsten Theaterhäuser der Welt, schreibt die VHS. Zugleich verbinde sich mit ihr „der Weltruf künstlerisch hochkarätiger Leistungen, der sowohl vom Ensemble des Hauses wie auch durch zahlreiche internationale Gäste getragen wird“.

Nach der Anreise am ersten Tag in einem Reisebus ist nur die Ankunft im Hotel Am Terrassenufer mit einem gemeinsamen Abendessen geplant. An Tag zwei erwartet die Reisegruppe eine Stadtführung durch die historische Altstadt von Dresden. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Nach einem gemeinsamen Abendessen folgt der Besuch der Oper „Madama Butterfly“ in der Semperoper. Der dritte Tag steht allen Reiseteilnehmenden zur freien Verfügung – es gibt aber angebotene Zusatzleistungen, wie etwa der Besuch der Gemäldegalerie „Alte Meister“ oder des „Neuen Grünen Gewölbes“. Am letzten Tag wird nach dem Frühstück gemütlich die Heimreise angetreten.

Der Preis für Fahrt, Übernachtungen, Abendessen, Frühstück, Opernbesuch und Stadtrundgang beträgt pro Person im Doppelzimmer 680 Euro, im Einzelzimmer 90 Euro mehr. Anmeldungen nimmt die VHS in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus sowie telefonisch unter 06204/98 84 05 bis Donnerstag, 19. März, entgegen. red/cao

