Besuch der Semperoper geplant

viernheim.Alle zwei Jahre bietet der MGV 1846 den Mitgliedern und Freunden des Vereins eine fünftägige Reise innerhalb Deutschlands an. Nachdem die jüngste Unternehmung die Bodensee-Region zum Ziel hatte, geht es vom 11. bis 15. Oktober nun nach Dresden und Umgebung.

Die Abfahrt erfolgt am Freitag um 7 Uhr vom Parkplatz am Viernheimer Bürgerhaus, so dass die Reisegruppe voraussichtlich gegen 17 Uhr das Hotel Dorint in Dresden erreichen wird. Von dort aus sind täglich Unternehmungen in die Region geplant. In der sächsischen Landeshauptstadt stehen unter anderem eine Stadtführung und eine Besichtigung der berühmten Semperoper auf dem Programm.

Tour ins Elbsandsteingebirge

Darüber hinaus sind ein Ausflug ins Elbsandsteingebirge mit Abstecher zur Festung Königstein und eventuell ein Besuch des Schlosses Pillnitz sowie die Besichtigung der Gläsernen Manufaktur vorgesehen. Neben der Kultur bleibt an jedem Tag immer noch Zeit zur freien Verfügung. Der „Viernheimer Abend“ am letzten Tag der Reise wird von den Teilnehmern gestaltet.

Für Kurzentschlossene sind noch einige Plätze frei, teilt der MGV 1846 mit. Weitere Informationen gibt es bei Organisator Stefan Zettl unter der Telefonnummer 06204/91 85 650 oder per E-Mail an stefanzettl@web.de. Anmeldeschluss ist der 8. August. su

