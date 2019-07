Besuch im Baskenland

Viernheim.Der Lions Club Viernheim hat vier Tage in der baskischen Metropole Bilbao verbracht. Die Reise bildete den Abschluss eines abwechslungsreichen Präsidentenjahres von Jörg Vallen. „Du hast uns alle begeistert“, bescheinigte ihm Gregor Disson beim abschließenden Abendessen am alten Hafen des kleinen spanischen Fischerdörfchens Castro.

Am Tag der Ankunft konnten sich die 20 Lions-Mitglieder samt Begleitung beim Rundgang durch die Altstadt auf die Reise einstimmen. Sie genossen Kostproben der berühmten Pinchos – Appetithäppchen, die in anderen Regionen Tapas heißen, und besichtigten die „Sieben Straßen“, am rechten Ufer des Rias gelegen. Ferner besuchte die Gruppe das Teatro Arriaga, die Kathedrale Santiago und die Plaza Nueva, ein wunderschöner Platz umringt mit Gebäuden des 19. Jahrhunderts.

Am zweiten Tag stand ein Ausflug in das berühmte Rioja auf dem Programm, bei dem vor allem Rotweinliebhaber auf ihre Kosten kamen. Zwei der insgesamt 500 Weingüter dieser Region besichtige die Gruppe und war begeistert von der hohen Expertise der Sommeliers und der Präsentation von Spitzenweinen.

Ein Besuch im Guggenheim Museum stand am darauffolgenden Tag an. Es ist eines der weltweit wichtigsten Ausstellungszentren moderner und zeitgenössischer Kunst. Am späten Nachmittag ging es aufs Schiff. Die Rundfahrt auf dem Fluss Nervión führte vorbei an einigen markanten Sehenswürdigkeiten wie dem Rathaus, den Izozaki-Türmen, der Universität sowie dem Stadion von Athletic Bilbao. Bis heute stehen fast ausschließlich Basken in dessen Erstligamannschaft Primera Division auf dem Feld.

Radikaler Wandel

Mit dem Blick auf Reste der ursprünglichen Schwerindustrie wurde abschließend deutlich, dass Bilbao in den vergangenen Jahrzehnten einen radikalen Wandel vollzogen hat. Heute ist die Stadt ein modernes Dienstleistungszentrum und Anziehungspunkt für Kulturliebhaber. Die kulinarischen Spezialitäten und die Gastfreundschaft der Basken haben Bilbao für die Mitglieder des Lions Clubs zu einem attraktiven Ziel gemacht. red

