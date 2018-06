Anzeige

VIERNHEIM.Es riecht nach Holz und Kohle, nach Lagerfeuer und Räucherfleisch. Leise ist Dudelsack- und Harfenmusik zu hören. Die Stadtfest-Besucher spazieren an Armbrust, Pfeil und Bogen und an Schutzschildern vorbei in eine andere Zeit. Abseits vom Partytrubel mit lauter Livemusik können die Gäste im Pfarrgarten neben der Apostelkirche ins Mittelalter eintauchen.

Im Ritterlager sind große weiße Zelte aufgebaut, davor haben es die Tempelritter Haldensleben einen langen Tisch aufgebaut. Da tafelt die Ritterschar, mit König und Königin am Kopf der Tafel.

Spanferkel vom offenen Feuer

Serviert wird Spanferkel, das sich kurz zuvor noch über der Feuerstelle gedreht hat. Rund um die Ritter-Zelte gibt es einen Einblick in das Leben im Mittelalter – bei den Ritterspielen für Kinder. Die Mädchen und Jungen können sich beim Bogenschießen versuchen oder eine Armbrust abfeuern und versuchen, die Burg zu treffen. Mit vielen Talern im Mittelalter-Beutel, selbstgenäht bei den Tempelrittern, können sie sich als echte Ritter und Burgfrauen versuchen. Eine der sieben Tugenden der Ritter war das Schachspiel – und das fehlt auch beim Mittelalter-Spectaculum nicht.